Rottweil Auch Kirche würdigt Arbeit

Das umfangreiche und verantwortungsvolle Aufgabengebiet einer Beraterin, die mit vielseitigen Problemfällen konfrontiert wird und für Frauen in größter Not Hilfen in die Wege leiten muss, bei einem Personalausfall aufrechtzuerhalten, ist nicht einfach, betont Vorsitzender Hubert Haas. Auch deshalb sei man sehr froh, dass mit der erfahrenen systematischen Familienberaterin und Therapeutin Tina Vollmer die Stelle wieder ideal besetzt worden sei. Aufgrund des großen Engagements der Beraterin Irina Diener-Kischenko und durch Daniela Mager in der Verwaltung hätten die Beratungswünsche trotz des vorübergehenden Personalengpasses fast alle erfüllt werden können, so dass die Beratungszahlen in 2017 nur wenig unter den üblichen Werten lagen. Konfliktberatungen waren es 2017 103 (Vorjahr 128) mit elf (24) Folgegesprächen bis zur Entscheidung. Zusammen mit den allgemeinen Schwangerenberatungen von 128 (131) und dort 95 (109) Folgegesprächen hätten dies 337 (392) Beratungsgespräche ergeben. Präventionsveranstaltungen in Schulen seien es 15 (17) gewesen, bei denen 312 (407) Jugendlichen verantwortungsvoller Umgang mit dem eigenen und anderen Geschlecht vermittelt worden sei. Auch mit Elternarbeit und die Einbindung von Lehrkräften würden gute Entwicklungen erreicht. Zu sexuellem Missbrauch habe die Ausstellung "Echt krass" im vergangenen Sommer zusammen mit dem staatlichen Gesundheitsamt und dem Verein "Frauen helfen Frauen + Auswege" bei über 400 Jugendlichen wichtige Denkanstöße gegeben. Sehr erfreut sei man beim Kreisverband über die Verbesserung des Kontaktes der katholischen Kirche zu donum vitae, sagte Haas ebenfalls. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, habe in einem Schreiben an den Präsidenten des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZdK) die Arbeit von donum vitae gewürdigt und Übereinstimmung im Ziel des Lebensschutzes festgestellt. Haas zitierte aus dem Schreiben: "Es besteht kein Zweifel, dass das Ziel von donum vitae ebenso wie der bischöflich verantworteten Schwangerenberatung der Schutz des ungeborenen Lebens ist. Ich stelle fest, dass es über die Jahre hinweg auch vielen Beraterinnen von donum vitae gelungen ist, zahlreichen Frauen beziehungsweise Eltern Mut zu machen für ein Leben mit dem Kind …".

Durch diesen längst überfälligen Schritt sei die im Juni 2006 infolge Drucks aus Rom und von konservativen Katholiken durch die Deutsche Bischofskonferenz ausgesprochene diskriminierende Ausgrenzung quasi zurückgenommen worden. In der Praxis habe dies im Kreisgebiet zwar nie zu Problemen geführt, es aber doch eine große mentale Belastung gewesen. Jetzt könne durch die kirchliche Anerkennung die engagierte Arbeit befreiter vonstatten gehen, freut sich Haas.