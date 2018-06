Rottweil Atemschutzträger retten Kameraden

Rottweil-Neufra (kw). Zahlreiche Bürger wollten sich vor Ort ein Bild vom Leistungsstand der Abteilung machen und warteten schon eine Viertelstunde vor der Alarmierung auf das Ausrücken der Feuerwehr. Unter den Augen von Ehrenkommandant Rainer Müller und dem stellvertretenden Kommandanten der Rottweiler Feuerwehr, Markus Württemberger, probten die Neufraer Feuerwehrleute in der Kirchenstraße den Ernstfall. Dort war in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen, so lautete die Übungsannahme.

Vorrangig war die Menschenrettung. In dem völlig verrauchten Gebäude befanden sich nämlich noch Bewohner, und zwar im Erd- wie auch im Obergeschoss. Die Atemschutzträger der Neufraer Abteilung bargen die eingeschlossenen und verletzten Wohnungsinsassen. Dann kam noch ein weiteres, realitätsnahes Szenario dazu: Bei der Rettungsaktion im Inneren des Gebäudes verunglückten zwei Feuerwehrleute. Ein Löschzug der Abteilung Rottweil-Altstadt mit der Atemschutz-Notfall-trainierten-Staffel (ANTS), der an der Übung mitwirkte, machte sich auf die Suche und brachte die beiden Verletzten nach draußen, wo sie dann versorgt wurden. Ein Bewohner, der sich im Obergeschoss aufhielt und sich dort bemerkbar machte, konnte über die Leiter ins Freie gebracht werden. Von zwei Seiten bekämpften die Feuerwehrleute den Brand.