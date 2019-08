Rottweil Aquasol wird zur Großbaustelle

Wer zurzeit das Aquasol betritt, läuft gegen eine Wand aus Hitze und Staub. Bohrer hallen in dem großen Raum und es riecht nach Gips und Lack. Die gesamte Halle wird bis unters Dach von einem gewaltigen Gerüst gefüllt. Auf mehreren Ebenen wird hier geschuftet, Arbeiter schlagen die Wände ab, bearbeiten das Dach oder verlegen elektrische Leitungen. "Es steht viel Arbeit an, bis wir den ganzen Schmutz und Staub wieder hier raus haben", meint Bäderleiter Steven Ulrich. Er ist jedoch guter Dinge, dass die Frist eingehalten werden kann. "Bis jetzt sind wir im Zeitplan."

Neue Glastür steht schon

In den üblichen zwei Wochen, in denen das Aquasol im Sommer geschlossen ist, stehen immer Arbeiten an. Wände werden neu gestrichen, Fliesen verlegt, Becken und Räume gründlich gereinigt. "Wir sprechen hier von Kosten im hohen fünfstelligen Bereich im Jahr für die Instandhaltung der beiden Bäder", erklärt Ulrich. Zumal auch hin und wieder Außerplanmäßiges ansteht. So seien kürzlich die Holzbänke in der Sauna erneuert worden, im vergangenen Jahr die Lüftungsanlagen. Neuerdings ist eine Glastür im Eingangsbereich hinzu gekommen und einige Teile in den Heizungen wurden ausgetauscht.