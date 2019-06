Rottweil Aquasol bleibt über Sommerferien zu

Der 15. Juli ist der Stichtag: Ab dann werden die Türen des Rottweiler Aquasols für Besucher verschlossen bleiben. Grund dafür sind die Dachträger des Hallenbads. "Wie viele Bäder, die in den 1960er Jahren gebaut wurden, sind auch die Dachträger des Aquasols aus Spannbeton", erklärt Christoph Ranzinger, Geschäftsführer der Energieversorgung Rottweil (ENRW). Diese müssten ab einem gewissen Alter regelmäßig überprüft, "und wie beim TÜV abgenommen werden". Das sei jedoch gar nicht so einfach, wie sich das zunächst anhört: Für die Überprüfung müssen die Dachträger nämlich erstmal freigelegt werden. Das heißt: Das Dach des Hallenbades muss weg. Außerdem lasse man das Wasser in den Becken ab, damit darin ein Gerüst aufgestellt werden kann. Erst dann könne man messen, inwieweit die Dachträger aufgrund ihres Alters und chemischer Einflüsse in den vergangenen Jahren in Mitleidenschaft gezogen wurden, oder nicht.

Die Dachträger werden dabei von dem Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre (IMWF) der Universität Stuttgart unter die Lupe genommen. "Das sind anspruchsvolle Messungen, da muss man schon einen Spezialisten für beauftragen", so der Geschäftsführer der ENRW. Die Messungen des Stuttgarter Instituts werden anschließend von Statiker Jörg Kazmaier von der Ingenieursgesellschaft für Tragwerksplanung Fischer und Friedrich aus Fellbach begutachtet. Er betont, dass es sich – auch wenn es sich nach einer aufwendigen Baumaßnahme anhöre –­ dennoch lediglich um eine erforderliche Wartungs- und Inspektionsmaßnahme handle: "Die Dachträger sind, wie oft, aus Stahl und Beton. Das Stahl rostet wegen der hohen Alkalität im Beton nicht. Aber das CO2 in der Luft im Hallenbad entzieht dem Beton dennoch diese Alkalität und die Chloride im Schwimmbad können in den Beton eindringen", erklärt Kazmaier. Glücklicherweise seien die Träger äußerlich beschichtet und auch bei einer ersten Messung im April seien nur positive Werte festgestellt worden. Dennoch sei es nach über 50 Jahren einfach erforderlich, eine so genaue Überprüfung durchzuführen, ansonsten könnten große Risse im Material entstehen, wodurch sich das Dach verformen und mit der Zeit einstürzen kann.

Die Überprüfung selbst findet nicht an allen Dachträgern statt: Man werde lediglich eine sogenannte "Streufeldmessung" vornehmen, bei der von insgesamt 18 Dachträgern lediglich sechs überprüft werden. Das reiche als Stichprobe aus, so Statiker Jörg Kazmaier. Ist die Maßnahme abgeschlossen, bekommt das Aquasol ein neues Dach: "Und das wird dann so gebaut, dass man die Träger künftig auch erkennt, ohne das neue Dach wieder abbauen zu müssen", erklärt Holger Hüneke, Technischer Leiter und Prokurist bei der ENRW. Diese sollen künftig dann alle fünf Jahre gewartet werden. Ranzinger geht davon aus, dass das Aquasol dann nur jeweils 14 Tage geschlossen werden muss.