Rottweil/Tuttlingen Anklage: neunfach versuchter Mord

Die Staatsanwaltschaft erstrebt der Pressemitteilung zufolge neben einer Bestrafung, dass der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird, weil er für die Allgemeinheit gefährlich sei.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 20. November 2016 in Tuttlingen in der Wohnung seiner Eltern, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, in dem sich zur Tatzeit mindestens neun Personen aufhielten, verschiedene brennbare Gegenstände auf den Küchenherd gelegt zu haben. Er habe den Herd auf die höchste Heizstufe gestellt und die Wohnung verlassen. Dabei habe er gewusst, dass ein Brand entstehen könne. Die Gegenstände gerieten demnach auch in Brand. Dieser griff auf die Dunstabzugshaube und Hängeschränke über. Es entstand ein Sachschaden von 2588 Euro, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte.

Gegen seine Festnahme soll er Widerstand geleistet haben. Einen Polizisten habe er mit der Faust ins Gesicht geschlagen, zwei Beamte soll er beleidigt haben. Zudem soll er auf mehrere Autos, darunter einen Polizeiwagen, mit Fäusten eingeschlagen haben. Dabei seien Dellen im Blech entstanden.