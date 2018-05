Rottweil. Bei voller Fahrt machte sich ein Anhänger mit Grünschnitt selbstständig und krachte in den Gegenverkehr: Rund 11 500 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Autofahrerin ist die Bilanz des Verkehrsunfalles am Donnerstag gegen 15.10 Uhr, auf der Bundesstraße 14/27. Eine 55-jährige Autofahrerin war laut Polizeimitteilung mit ihrem Gespann in Richtung Schramberg unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt Bühlingen löste sich der mit Grünschnitt beladene Autoanhänger von der Anhängekupplung, rollte auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mini Cooper einer 22-Jährigen. Durch umherfliegende Teile wurde noch ein Fiat beschädigt. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen.