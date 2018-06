Rottweil Angefahren, beschimpft, verprügelt

Kreis-Rottweil (az). Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge passierte es in der Nacht auf Sonntag. Zwei 36 und 33 Jahre alte Männer waren gegen 2.15 Uhr in der Hauptstraße in dem Eschbronner Teilort Mariazell in Richtung Hardter Straße unterwegs. An der Einmündung zur Hardter Straße überquerte der ältere der beiden die Straße. Er wurde dabei von einem Auto angefahren.

Mitfahrerin versucht vergeblich zu beruhigen

Gleich nach dem Unfall, so berichtet die Polizei, stiegen aus dem Wagen mehrere Personen aus und schlugen den 36-Jährigen zusammen. Am Ende lag er in einem angrenzenden Graben. Nach dem Gewaltakt fuhren die unbekannten Täter davon. Das Opfer erlitt nicht unerhebliche Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Rottweiler Krankenhaus gebracht werden.