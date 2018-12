Rottweil Anerkennung stärkt das Selbstvertrauen

Mit persönlichen Worten stellte Flores jeden vor und lobte die individuellen Entwicklungen. Die Absolventen sind bereits in den Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf sogenannte ausgelagerte Arbeitsplätze in Betriebe gewechselt. Mit dem Zertifikat wird ersichtlich, welche Fähigkeiten sich die Teilnehmer erworben haben. "Mit dieser Anerkennung soll zugleich das Selbstvertrauen der Menschen in ihre eigenen Kompetenzen gestärkt werden", so Robert Bühler und Gabriele Rahn-Bischoff.