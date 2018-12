Rottweil Andere Seite "dramatisiert" Lage

Rottweil. Vor der Vorstellung seines Wirtschaftsplans für 2019 musste Peter Hauser, Chef des Rottweiler Eigenbetriebs Stadtbau, seinem Ärger Luft machen: "Der Mietwohnungsmarkt in Rottweil ist kaum verändert. Die Lage wird von anderer Seite dramatisiert", kommentierte er im Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss Aussagen von Seiten des Mietervereins, wonach die Mieten in Rottweil in die Höhe schießen würden. Hauser verwies auf Durchschnittsmieten bei der Stadtbau von 5,90 Euro pro Quadratmeter.