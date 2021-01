Rottweil "Andere Angebote abgelehnt"

Damals sei er zunächst skeptisch gewesen und habe sich gefragt, was er bei all den alten Leuten solle, erinnert er sich heute lachend. Und so wurde aus dem ersten skeptischen Besuch schließlich eine Tradition. "Es war immer super gut. Und ich habe hier auch eine Menge Leute kennengelernt", erzählt Müller weiter. Das "Schädle"-Publikum sei über all die Jahre wie eine große Familie gewesen. Immer wieder seien neue Gäste hinzugekommen, andere weggeblieben.

"In 40 Jahren hat sich das Publikum natürlich schon geändert". Auch Rolf Schädle habe ihn in vergangenen Zeiten immer als "treuen Schmotzigenkameraden" bezeichnet. Und dabei hätte Rainer Müller ja auch im "eigenen" Feuerwehrhaus den Schmotzigen verbringen können. "Nein, das habe ich immer abgelehnt, da ich nicht wusste, ob mein Platz im ›Schädle‹ dann weg sein würde", gibt er schulterzuckend zu. Denn Angebote für Spital, Konvikt und Co. habe er über die Jahre immer wieder erhalten. Wahrgenommen habe er sie nie.