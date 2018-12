Rottweil Anden-Pakt mit dem weißen Gold

Berlin/Zimmern. Es ist eine Währung, die in der Automobilbranche immer mehr an Bedeutung gewinnt: Lithium, auch weißes Gold genannt. Der Salar de Uyuni im Südwesten Boliviens ist die weltweit größte Salzwüste mit den höchsten Lithium-Vorkommen. 10 Mio. Tonnen werden dort vermutet.

Am Mittwoch soll in Berlin ein deutsch-bolivianisches Joint-Venture zur Gewinnung des seltenen und begehrten Metalls gegründet werden. Lithium wird für die Herstellung von Autobatterien für ­E-Autos benötigt. Aber auch für die Akkus von Mobiltelefonen und Laptops sowie für Speichersysteme von Solarenergie wird der Rohstoff gebraucht.

Die Wirtschaftsministerien des Bundes und Baden-Württembergs sind in das Projekt mit dem ressourcenreichen Andenstaat früh involviert worden. Nicht ohne Grund: Politik und Wirtschaft dürften allein aus strategischen Gründen ein Interesse am Zustandekommen der Partnerschaft haben. Bislang sind die deutschen Autobauer in Sachen E-Mobilität auf ausländische Lieferanten angewiesen. Sollte die Zusammenarbeit mit Bolivien tragen, würde das den Unternehmen in Deutschland den direkten Zugriff auf das modische Metall erlauben. Hierzu passt die Ankündigung von Daimler, für Batteriezellen für Elektro-Fahrzeuge in den kommenden Jahren mehr als 20 Mrd. Euro auszugeben. Mit diesem Geld sollen mehrere Batteriewerke gebaut werden. Die Zellen will Daimler jedoch von Lieferanten beziehen.