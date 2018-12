Rottweil Andächtig lauschend

Pünktlich um 17 Uhr zog dann der Kinderchor der Predigerkirche, bei gedämmtem Licht und Kerzenschein, zwischen den Bankreihen hindurch auf die Bühne zu und eröffnete das musikalische Aufgebot, an dem auch mehrere Flöten, Cello und die Orgel teilhatten.

Mit "Singet fröhlich im Advent" von Gottfried Neubert ertönt eine voluminöse Stimmgewalt, in gleichen Teilen getragen vom Kinderchor und dem Chor sowie unterstützt von den Flöten. Ebendieses Zusammenspiel sei eine besondere Herausforderung gewesen und am Vorabend in der Generalprobe erstmals in dieser Form realisiert worden, berichtete Chorleiter Johannes Vöhringer. Stilistisch gestaltete sich der Auftritt sehr abwechslungsreich und wechselte zwischen klassischen und modernen, deutschen und englischen Texten.

Ein erzählerischer Bogen lies sich im ersten Teil des Konzerts anhand des alttestamentarischen Themas vom "Licht in der Finsternis" ausmachen, während sich der zweite Teil besonders auf die Figur der Maria, Mutter Gottes, aus dem Lukas-Evangelium konzentrierte. Lieder wie "Maria durch ein Dornwald ging" von Gunther Martin Göttsche hingegen ließen im Publikum eine besonders adventliche Stimmung aufkommen. So erinnert sich beispielsweise Sonja Gronmayer daran, wie ihre Tante ihr dieses Lied in Kindertagen in weihnachtlicher Atmosphäre vorsang.