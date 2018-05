Rottweil An der Steigeendet das Vertrauen

Rottweil-Göllsdorf. Ortsvorsteher Wolfgang Dreher stand in der Ortschaftsratssitzung in Göllsdorf unter Beschuss. Vertritt Dreher die Interessen des Gremiums oder unterwirft er sich der Stadtverwaltung? Diese Frage tritt in Göllsdorf in irgendeiner Form immer wieder in Erscheinung. Die Ursachen wurzeln allerdings im fehlenden Vertrauen in die Stadtverwaltung.

Als Ortsgremium der Stadt Rottweil fühlt sich Göllsdorf von der Stadtverwaltung regelmäßig ausgehebelt und übergangen. Immer wieder fallen so Sätze: "Wir werden eh nicht gefragt" oder "unsere Entscheidungen zählen ja nichts". Aufgekommen sind sie während des schweren Ringens um die Planung der Mehrzweckhalle. Der Ortschaftsrat wurden von der Stadt, ob ihrer Wünsche und Vorstellungen, oft zurück- oder zurechtgewiesen. In der Folge schärfte sich die Wahrnehmung der Räte gegenüber der Stadtverwaltung – insbesondere die von Hans Maier. Nach seinen Erzählungen reagiert auch die Stadtverwaltung empfindlich auf die Vorwürfe aus Göllsdorf. Schon in der vorangegangenen Sitzung berichtete Maier von Fachbereichsleiter Bernd Pfaff, der ihn trotz seiner Funktion als Ortschaftsrat nicht mal angehört habe. Und auch Maiers jüngste Anfrage schlug fehl: Er solle sich an den Ortsvorsteher wenden, habe Pfaff ihn abgewiesen. Dabei war es sein Thema, seine Herzensangelegenheit, für die er seit Jahren kämpft und für die er im Rat auch Unterstützung erhält: die Böhringer Steige. Seit jeher ein Aufreger.

Die Böhringer Steige ist eigentlich nicht mehr als ein asphaltierter Feldweg in idyllischer Landschaft. Seine Verbindung zwischen der B 27 Richtung Göllsdorf und weiter Richtung Schwenningen lässt ihn jedoch als Abkürzung attraktiv erscheinen – mit Erlaubnis der Stadt. Die Böhringer Steig steht für alle offen.