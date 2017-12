Rottweil Altes Postamt: Modehaus kommt vorerst nicht

Im Juni vorigen Jahres titelten wir: "Keller und Merz: zwei starke Typen jetzt Geschäftspartner" und man durfte gespannt sein, was die beiden in der Immobilienbranche bewegen würden. Keller hatte zuvor bewiesen, dass er Großes bewegen kann. Er ist der Turmvater. Ohne ihn würde es den Testturm für Hochgeschwindigkeitsaufzüge nicht geben. Und Bernhard Merz konnte schon zuvor auf eine überaus erfolgreiche 40-jährige Tätigkeit in der Baubranche in der Region und darüber hinaus verweisen.

Jetzt gehen beide wieder getrennte Wege. Was bleibe, sei das zutiefst freundschaftliche Verhältnis zueinander, betonen sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Beide Familien, Keller und Merz, werden weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben", so Keller. Dasselbe gelte für die Stadt, so Keller. Auch mit ihr werde er sich weiter verbunden fühlen.

Keller sagt, er hätte das Projekt in der Oberen Hauptstraße, im Herzen von Rottweil, gerne realisiert. "Es war mir ein Herzensanliegen". Aus verschiedenen Gründen sei dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Doch das habe nichts mit seiner Entscheidung zu tun gehabt. Keller führt rein persönliche Gründe für seinen Ausstieg aus der Merz-Gruppe an.