Rottweil Allenfalls das Größte ist gut genug

Rottweil. Es ist eine Stadt der Superlative. Höchste Aussichtsplattform, längste Hängebrücke, damit verbunden eine rekordverdächtige Hängepartie, den längsten Ordnungsamtschef, wohl noch nie so viele Zuschauer bei der Aussendung der Abstauber, an den schönsten Narrentag aller Zeiten – bis heute – wurde gar nur gedacht, ein klein­stes "Gartenschaule"... Moment. Es ist eines, den Superlativ auch in Sachen Bescheidenheit festzustellen. Der Rottweiler Narrenzunft schwebt allerdings etwas ganz anderes vor. Nachdem ihr Chef die "neue Fasnetszeit" verkündet, machen sich die Abstauber nicht nur auf den Weg in die Häuser, um die Narrenkleider vom Staub der vergangenen Monate zu befreien und mit großer Hingabe die Narren fit für die Fasnet zu machen. Sie erledigten diese Aufgabe vielmehr im Wissen, dass sie in einer Stadt unterwegs sind, in der es bald die beste Gartenschau aller Zeiten geben wird. So schwebt es zumindest dem Narrenmeister vor.

Die Grenzen, die Bechtold zieht, sind beeindruckend – liegen aber auf der Hand: Knapp an Zimmern vorbei bis zur Neckarburg, soll gewissermaßen Rottweil insgesamt profitieren. Sein Ruf Richtung Altstadt, dass sich auch die Bürger aus dem Kabisland dank dieser Maßnahme endlich als echte Rottweiler fühlen dürften, erntet auf dem Hof zwischen Rathaus und Café Schädle von Empörung bis Begeisterung so ziemlich alles an Reaktion. Übrigens hat Bechtold, da sind sich die Abstauber-Kollegen so ziemlich einig, nebenbei auch noch das schönste Wort verwendet, das je in eine Aussendungsrede eingebaut wurde – außer "Fasnetszeit" und "Narro Kugelrund", versteht sich: "Kapazitativ" heißt es, und lässt sich auf so vieles anwenden. Ob Auslastungsgrad der Stadtverwaltung, Leistungsvermögen der Abstauber oder die Summe aller Wünsche für die Entwicklung der Stadt.

Diese muss es nämlich ziemlich nötig haben, folgt man dem Narrenmeister. Was sonst gäbe es für einen Grund, dem kommunalen Kleinbürger-Projekt "Gartenschaule" solch eine Vision entgegenzusetzen, wie sie eben nur ein Rottweiler Narrenmeister entwickeln kann? Das hängt dann auch wieder ein bisschen mit dem "Kapazitativ" zusammen. Denn die schön­ste Rottweiler Gartenschau braucht auch den entsprechenden Vorlauf, damit etwa bis 2028 das Marketingkonzept durchentwickelt ist. Auch das Sabbatjahr 2019 – dann finden wieder Gemeinderatswahlen statt, was das kommunale Gremium, mutmaßt Bechtold, kapazitativ voll in Anspruch nimmt – will berücksichtigt sein, soll das Großprojekt nicht neun Jahre und damit knapp vor der Zielgeraden straucheln. Keine Frage ist es für die Narren, dass 2020 tatsächlich die Zusage für Rottweil als Ausrichterin auf dem Rathaus eingeht.