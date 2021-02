Rottweil Alkoholverbot an der Fasnet im Gespräch

Kopp hält angesichts der verbesserten Lage sogar Lockerungen der Maßnahmen für Friseure und das Gastronomiegewerbe für erstrebenswert. Dies auch vor dem Hintergrund, um die Akzeptanz für die sonstigen Einschnitte in das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten. Wie diese Lockerungen aussehen könnten und wann es dazu kommen könnte, dazu traf der Landratstellvertreter freilich keine Aussage. Dies zu entscheiden ist auch vielmehr Sache der Länder und des Bundes. Am 10. Februar soll es einen weiteren Krisengipfel geben, auf dem über den Weg in der Corona-Krise beraten werden soll. Während der Handel Lockerungen fordert, erwägen viele Politiker eine Verlängerung des Lockdowns – dies könnte auch die Schulen umfassen.

Verschärft indes soll die bestehende Allgemeinverfügung im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Virus im Hinblick auf die kommenden Fasnetstage. Bislang waren die närrischen Tage Anlass für zum Teils ausufernde Feiern in der Öffentlichkeit. Erinnert sei an den Schmotzigen Donnerstag in Rottweil etwa, wo sich vor allem junge Menschen spontan in Gruppen trafen, um lautstark und mit Alkohol durch die historische Innenstadt zu ziehen – meistens uferten die Zusammentreffen zu Trinkgelagen aus. Das soll in diesem Jahr vermieden werden. Kopp ist es wichtig zu betonen, dass ein Alkoholverbot, das für die beiden Fasnetshochburgen Schramberg und Rottweil auch wegen derer Magnetwirkung gelten soll, nicht gegen die organisierte Fasnet und die Zünfte gerichtet sei.