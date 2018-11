Rottweil Aldi Süd plant Neubau auf Saline

Und es geht weiter. Aldi Süd will von der zweiten in die erste Reihe rücken. Der Lebensmitteldiscounter plant auf einer freien Parzelle an der Ecke Saline/Tuttlinger Straße ebenfalls einen neuen Markt. Das Vorhaben ist Thema im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss am kommenden Mittwoch. Die Stadtverwaltung schlägt vor, den Bebauungsplan "Saline 4. Änderung" im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Beschlossen werden sollen Aufstellung, Offenlage und Behördenbeteiligung schlussendlich in der Gemeinderatssitzung eine Woche später.