Rottweil Albrecht gibt Abschleppdienst ab

Kreis Rottweil. Dieter E. Al­brecht ist einer, der jeden Schritt plant. Auch mit seinem Rückzug aus dem Abschleppgeschäft ist das so. Er wollte frei sein, "machen was ich will" – und darauf hat er in den vergangenen 26 Jahren, seit der Übernahme des Pannendiensts von seinem Vater Fritz, hingearbeitet. Hinge­ackert möchte man fast sagen, denn Albrecht hatte alles andere als einen leichten Start. "Drei Jahre, nachdem ich das Unternehmen geerbt hatte, geriet es in eine extreme Schieflage", erinnert sich Al­brecht an die Anfangszeit.

Finanziell sei es damals so knapp gewesen, dass er mit dem Meterstab den Tankinhalt seines Abschleppfahrzeugs habe messen müssen, um sichergehen zu können, dass er seinen nächsten Kunden auch erreicht. "Dort gab es Bargeld, ich konnte tanken und mir vielleicht noch etwas zu essen gönnen", erzählt der Rottweiler von seiner wohl schwersten Zeit als Unternehmer. Seine Bank habe den Laden damals dicht machen wollen. "Auf dem Heimweg von dieser habe ich mir geschworen: Ich bin mit 50 schuldenfrei und kann machen, was ich will."

Nun, schuldenfrei war Al­brecht mit 49, doch das mit der Freiheit war nur die halbe Wahrheit. 2015 wurde bei Albrecht das Asperger-Syndrom diagnostiziert, ein Mitarbeiter verlässt wegen eines Burn-outs den Betrieb. In der Selbstreflexion kommt Al­brecht zu dem Schluss, dass er als Chef aufgrund seiner Behinderung emotional an seine Grenzen stößt, auch sein Engagement in der Kommunalpolitik endet daraufhin endgültig.