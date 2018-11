Rottweil Alba reagiert mit neuen Abfuhrbezirken

Nach massiven Problemen mit nicht eingehaltenen Abfuhrtagen habe sich die Lage wieder normalisiert. Im Sommer 2017 hatten Bürger tagelang auf die Abholung ihres Mülls gewartet, auch in diesem Frühjahr kam es wiederholt zu Problemen. "Derzeit läuft alles in normalem Rahmen", so Daniel Großbach.