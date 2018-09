Rottweil (ala). Die AfD-Landtagsfraktion veranstaltet am Donnerstag, 27. September, einen "Bürgerdialog Direkte Demokratie" in der Stadthalle Rottweil. Es soll der Auftakt zu einer Reihe ähnlicher Veranstaltungen im Land sein. In Rottweil werden laut Vorankündigung folgende Redner zu Wort kommen: Bernd Gögel (Fraktionsvorsitzender), Emil Sänze (stellvertretender Fraktionsvorsitzender) und Karl-Heinz Schruder (Vorsitzender des Bürgerwille e.V. Verein für Verfassungstreue). Beginn ist um 19 Uhr, in der Stadthalle Rottweil. Anlass des sogenannten "Bürgerdialogs" ist laut Pressemitteilung der AFD, die bislang gescheiterte Verfassungsinitiative "für mehr direkte Demokratie in Baden-Württemberg – das so genannte ›Demokratiestärkungsgesetz‹ auf den Weg zu bringen". Die Veranstaltung in Rottweil solle dabei als Kampagnenauftakt verstanden werden. Weitere Veranstaltungen – unter anderem in Ulm – sollen folgen. Rottweil sei als Auftakt deshalb ausgewählt worden, weil dort 1848 von Gottlieb Rau vor 4000 Zuhö­rern in Rottweil die Volkssouveränität proklamiert worden sei. Als Gastredner kommt der Vorsitzende des Vereins "Bürgerwille e.V.", Karl-Heinz Schurder aus Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz) zu Wort. Der Verein, der sich auf seiner Homepage als Beratungspartner für Bürgerbegehren empfiehlt, ist bislang vor allem unter der Schlagzeile "Kandel ist überall" und einem Bürgerbegehren gegen ein Europäisches Islamzentrum in München aufgefallen.