Rottweil AfD ist sauer über Farbschmiererei

Offensichtlich am Dienstag, so ist einer Pressemitteilung des AfD-Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zu entnehmen, wurde das Telekom-Gebäude in Rottweil von Unbekannten mit Anti-AfD-Parolen beschmiert. Zudem wurde der Briefkasten mit Montageschaum gefüllt. "Kein Raum der AfD", ist zu lesen.