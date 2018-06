Rottweil Ärger über Lärm an neuer Feuerwache

"Seit einigen Sonntagen und nun auch an Feiertagen meinen Ortsteilwehren an der neuen Feuerwache üben zu müssen. In den der Feuerwache zugewandten Straßen ist ein sonntägliches Ausschlafen, Frühstücken auf Balkon oder Terrasse beziehungsweise Entspannen an der frischen Luft nicht mehr möglich", heißt es in dem anonymen Brief, der seit Freitag auf dem Tisch von Stadtbrandmeister Frank Müller liegt. Eine gemischte Gruppe von Feuerwehren aus Wilflingen, Wellendingen, Dunningen und Rottweil hatte zuletzt an einem Sonntagmorgen für das Leistungsabzeichen auf dem Gelände der neuen Feuerwache geübt, erklärt Müller auf Nachfrage. "Dafür ist es ja da." Allerdings seien diese erst um 9 Uhr in Wilflingen losgefahren. Vor 9.30 Uhr habe die Übung also gar nicht begonnen.

Der Briefschreiber indes spricht von "lautstarkem Treiben" ab 8.30 Uhr. Ab 9 Uhr habe das Motorengeräusch durch im Stand laufende Feuerwehrfahrzeuge vor der Wache gestört. Er hält diesen Umstand für "Umweltverschmutzung, Lärmbelästigung und jedem normal denkenden Menschen unnötig". Der Verfasser poltert außerdem: "Dies ist eine maßlose Steuergeldverschwendung und sollte von Ihnen und der Stadtkasse überwacht und reglementiert werden." Den Anwohnern sei bewusst, dass eine Feuerwehr üben müsse, doch gebe es hierfür geeignetere Lokalitäten als vor einem Wohngebiet.

Übungshof und Turm wurden für Übungen konzipiert