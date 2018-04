Rottweil Adieu digitaler Stress

Nein, findet der Neurowissenschaftler Volker Busch. Am Mittwoch, 9. Mai, erklärt er in seinem Vortrag "Unter Strom und ständig online – Wege aus dem digitalen Alltagsstress" bei den "Denkanstößen" ab 19.30 Uhr im Kraftwerk Rottweil, warum die Dauererreichbarkeit per E-Mail, SMS oder WhatsApp gefährlich ist – und wie wir wieder zum Herr über unser Smartphone werden können.

Schon während seines Medizinstudiums in den 90er-Jahren zeichnete sich ab, dass Geist und Gehirn die Leidenschaft des heutigen Neurowissenschaftlers sind. Später schloss er mehrere ärztliche Zusatzausbildungen an und spezialisierte sich in den Bereichen Gesundheitsprävention und Leistungserhaltung. Buschs heutiger Wirkungsort ist die Institutsambulanz der psychiatrischen Uniklinik Regensburg, wo er eine Arbeitsgruppe zum Thema psychosozialer Stress und Schmerz leitet und die Mechanismen von Schmerzempfindung und Stressverarbeitung untersucht.

Die Vortragsreihe "Denkanstöße", veranstaltet vom Schwarzwälder Boten und dem Süddeutschen Verlag Veranstaltungen, wird unterstützt von der Volksbank Rottweil und der trend factory.