Rottweil Adelbert Hugger erhält eine hohe Auszeichnung

Rottweil (az). Die Feier fand in bewusst kleinem Rahmen am Donnerstag im Anschluss an die Fronleichnamsprozession statt. Die Auszeichnung überreichte Volker Schebesta, Staatssekretär im Kultus-Ministerium. Hugger erhielt die Auszeichnung unter anderem für seine großen Verdienste um das Rottweiler Zunftwesen. Darüber hinaus engagierte sich Hugger 32 Jahre lang in der Kommunalpolitik. Zuletzt war er Sprecher der CDU-Fraktion und stellvertretender Oberbürgermeister. Hugger schied damals auf eigenen Wunsch hin aus dem Gremium aus, Ende 2012 wurde er verabschiedet. 35 Jahre lang, bis Mitte des Jahres 2016, war er zudem im Aufsichtsrat der Volksbank Rottweil, davon 19 Jahre als Vorsitzender. Dafür hatte er die Raiffeisen/Schulze-Delitzsch-Medaille erhalten.