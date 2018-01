Rottweil - Narrenmeister Christoph Bechtold stimmte am Dreikönigstag das Hohelied auf Rottweil an – und entwickelte Ideen, wie man die Entwicklung noch weiter befeuern könnte. Mit diesem Elan schickte er auch die Abstauber in die Narrenhäuser, um die Narrenkleider vom Staub der vergangenen Monate zu befreien und mit großer Hingabe die Narren fit für die Fasnet zu machen.