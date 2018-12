Rottweil Abschiedsfeier für Thomas Perle

Rottweil. Der Rottweiler Stadtschreiber Thomas Perle wird am Donnerstag, 13. Dezember, offiziell aus seinem Amt verabschiedet. Auch werden die Ergebnisse der Jugendschreibwerkstatt vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Zimmertheater. Nach drei Monaten blickt Perle zurück auf seinen Aufenthalt in Rottweil. Ein besonderer Höhepunkt dürfte das Erscheinen seines ersten Buches mit Kurzprosa in seiner Zeit als Rottweiler Stadtschreiber gewesen sein.