Rottweil Abschied von der Opferrolle

Wer kennt sie nicht, die Wendepunkte im Leben, die oft alles durcheinander bringen, Ratlosigkeit bewirken und die Perspektive für das weitere Leben fehlen lassen. In ganz unterschiedlichen Lebensbereichen wie zum Beispiel Arbeit, Schule und Familie kann man eine Opferrolle fallen.

Wendepunkte können Gutes bewirken

Isabel Stosius aus Villingen-Schwenningen, wird an diesem Abend Antworten geben. Sie ist Beratungspsychologin mit eigener Praxis und bietet in unterschiedlichen Lebensbereichen Hilfe an. Aus ihrer Erfahrung sagt sie: "Aufbrüche und Zerbrüche stellen sich im Nachhinein oft als Punkte heraus, bei denen sich vieles zum Guten wendet". Anmeldung wird erbeten bis Dienstag, 9. Oktober, bei Familie Häußler, 0741/ 1 52 21, oder Familie Mulcahy, 0741/2 70 60 23, sowie E-Mail frauen@rottweil.feg.de. Der Abend kostet sieben Euro.