Rottweil Abschiebung droht: Algerier flüchtet

Eine Mitarbeiterin des Landratsamts hat demnach die Polizei gerufen, als sie festgestellt hat, dass der Mann algerischer Herkunft von der Ausländerbehörde zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Grund, so Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, Harri Frank, auf Nachfrage unserer Zeitung: Der Mann sollte abgeschoben werden. Als der Mann gemerkt hat, "wie es um seine Person steht, ist er dann geflüchtet", berichtet Frank – noch bevor die Polizei am Landratsamt eintraf.

In der Johanniterstraße konnten die Beamten den Mann dann festnehmen. Mit im Einsatz war auch ein Hundeführer. Am Donnerstagmorgen wurde der Verhaftete dann dem Haftrichter vorgeführt, so Frank. Dieser entscheidet, ob der Algerier in Abschiebehaft kommt. Für die Folgemaßnahmen, so Frank, sei dann das Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig.