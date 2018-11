Die Freude war bei allen riesig: Nach 25 Jahren kam der Abiturjahrgang 1993 des Wirtschaftsgymnasiums Rottweil jetzt in der "Wandelbar" zusammen. Aus dem Raum Rottweil, Schramberg, Oberndorf, Aichhalden, Wellendingen, Schömberg, aber auch aus Frankfurt und der Ortenau reisten die Schulkameraden an. Virtuelle Grüße kamen sogar aus Südafrika. Viele hatten sich tatsächlich seit ihrer "Abikalypse" nicht mehr gesehen, entsprechend viel gab’s zu erzählen – und wie früher ging die Party bei einigen bis in den Morgen hinein. Da sich auch ein Discobetreiber unter den Mitschülern befindet, steht die Location für’s nächste Treffen bereits fest. Foto: Otto