Rottweil Abbusseln in einer italienischen Pension nach Mitternacht

An das Mitfiebern. An Dramen wie die Endspielniederlagen 1986 und 2002 oder das Aus im Halbfinale 2006, aber auch an Triumphe wie die Titelgewinne 1974, 1990 und 2014. An so manchen "Lieblingsgegner" wie Holland (1974 und 1990) und Frankreich (1982, 1986 und 2014). An so manchen "Angstgegner" wie Italien (1970 und 2006). Und an so manche Pleiten.

Wie 1978 gegen Österreich (Córdoba. ORF-Radioreporter Edi Finger: "I wer’ narrisch, Krankl schießt ein – 3:2 für ­Österreich. Meine Damen und Herren, wir fallen uns um den Hals; der Kollege Rippel, der Diplom-Ingenieur Posch – wir busseln uns ab"), 1994 gegen Bulgarien (Letschkows Kopf 1:2) und 1998 gegen Kroatien (0:3 – Sprachlosigkeit).

Ein besonderer Platz in der Erinnerung bleibt jedoch für die Weltmeisterschaft 1982 in Spanien reserviert. Juli 1982. Klassenfahrt nach Rom. Jugend – neun Tage unter der langen Leine eines eigentlich sehr strengen Lehrers, die verantwortungsvoller genutzt wurde als dieselbe, die damals Bundestrainer Jupp Derwall den Nationalkickern gelassen hat. Antike – von Rom bis nach Pompeji, vom Kolosseum bis an den heißen Strand von Lido di Ostia. Und Fußball.