Rottweil/A 81 86-Jähriger wird zum Geisterfahrer

Anschließend fuhr er den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wieder auf die Autobahn in Richtung Singen auf und entfernte sich so von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen konnten der Polizei jedoch die Ziffernfolge des Kennzeichens mitteilen. Der Mann wurde am Nachmittag von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der Führerschein des 86-Jährigen wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Fahrzeugführer, die durch das Verkehrsverhalten des Tatverdächtigen gefährdet oder geschädigt worden sind oder weitere Zeugen der Falschfahrt werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern o. R., Telefon 0741/34 87 90, zu melden.