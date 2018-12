Rottweil 900 Nikolaussäckchen für die Kinder

Zwischen den in der Stadtmitte schön gestalteten Ständen ging es zeitweise eng zu. Viele Leute kamen von auswärts, teils von weiter her. Hartwig Joos und Felix Lehmann, die beiden Moderatoren, versorgten die Marktbesucher mit aktuellen Informationen.

Martin Miller zeigte sich sehr zufrieden mit dem 35. Weihnachtsmarkt. Nicht nur, was den Besuch anging: 40 freiwillige Helfer hatten bereits am Donnerstag die Stände auf- und am Sonntag wieder abgebaut. Auch organisatorisch habe alles bestens geklappt.