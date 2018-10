Rottweil 70 000 Euro für die Fachbereiche

Den kulturellen Höhepunkt des Abends stellte die Lesung der Schriftstellerin Verena Boos dar. In ihrem aktuellen Roman "Kirchberg" widmet sich die DHG-Abiturientin des Jahrgangs 1996 dem Thema Heimat. Hanna, die Hauptfigur des Romans, kehrt nach vielen Jahren in ihr Heimatdorf zurück. Infolge eines Schlaganfalls verliert sie die Sprache und so nimmt die Musik in ihrem Leben einen immer größeren Stellenwert ein. Bekannte Titel wie "Volare" oder "Englishman in New York" spiegeln dabei einen Teil der Lebensgeschichte wider.