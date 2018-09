Rottweil 4D-Ultraschall und eine Teddybärklinik

Die Besucher können sich laut Pressemitteilung unter anderem im OP selbst in minimalinvasiven Operationstechniken üben oder versuchen, an einem Modell eine Wundnaht zu nähen. Auf die kleinen Besucher wartet unter anderem eine Teddybärklinik: Die Verletzungen der mitgebrachten Kuscheltiere werden vom Team der Zentralen Notaufnahme versorgt.

"Mit diesem Tag der offenen Tür möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, unsere Klinik kennenzulernen und auch in Bereiche zu schauen, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind", so Klinikgeschäftsführerin Nina Heitger. Neben der Klinik selbst werden auch die Dialyse-Station sowie die KiTa Sonnenhaus ihre Türen öffnen; auch das das Radiologische Zentrum und ein Rettungswagen des DRK werden vor Ort sein. Das nephrologische Zentrum Villingen-Schwenningen, das in der Helios Klinik Rottweil eine Dialyse-Station hat, beantwortet alle Fragen zum Thema Blutwäsche. Das Radiologische Zentrum gibt mit Videos Einblicke in den Körper und informiert rund um die bildgebende Diagnostik. Die KiTa Sonnenhaus erwartet die Besucher zu Kaffee und Kuchen. Rund um die KiTa, es findet ein Kinderflohmarkt statt.

Die Mediziner der Helios-Klinik Rottweil haben ein informatives Vortragsprogramm zusammengestellt. Die Themen reichen von der Frage, ob Männer tatsächlich mehr leiden als Frauen, über personalisierte Medizin bis hin zu den Beschwerden in den Wechseljahren. Die Vorträge beginnen um 10.30 Uhr, parallel laufen zahlreiche Aktionen in der Klinik.