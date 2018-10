Rottweil 43 Zigarettenstummel an einem Abend

Rottweil. Heinz Grimm steht mit einer Tüte Zigarettenkippen in der Redaktion des Schwarzwälder Boten. "43 Zigarettenkippen. Die habe ich heute Morgen an der Sitzgruppe vor meinem Haus aufgelesen", erzählt er. Der ehemalige Schuhhändler wohnt in einem schmucken Haus in der Hochbrücktorstraße und hat die Nase voll. Nicht von den jungen Erwachsenen – Grimm schätzt sie auf 18 bis 25 Jahre – die abends auf den bunten Palettenmöbeln sitzen, das stört ihn nicht. Sondern vom Müll, der achtlos liegengelassen wird, obwohl "keine fünf Meter entfernt" ein städtischer Mülleimer steht. Die Männer vom Betriebshof würden ihr Möglichstes tun. Jeden Morgen sei ein Mitarbeiter in der Stadt unterwegs, um die Hinterlassenschaften vom Vorabend zu beseitigen. "Die machen das ordentlich", lobt Grimm. Aber am Mittwochmorgen sei der Mitarbeiter nicht gekommen. Da habe er kurzerhand selbst die Kippen aufgelesen.

"Ich finde die Sitzgelegenheiten gut. Die werden gebraucht", sagt der Rottweiler. Sie würden mittags von Rentnern oder Familien genutzt. Abends würden dort junge Erwachsene zusammensitzen. "Es ist doch schön, dass die jungen Leute da schwätzen können", meint er. Allerdings wünscht sich Grimm einen "sorgfältigeren Umgang" mit dem öffentlichen Raum. "Das wäre kein Fehler", meint er.

Jochen Ruoff ist der Leiter des Städtischen Betriebshofs. Er erzählt, dass die Stadtreinigung vor allem mit den Pistazienschalen ihre liebe Mühe habe. "Wir haben einen Mitarbeiter, der nichts anderes tut, als das zu reinigen", sagt er auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Täglich werde der Bereich um die Palettenmöbel von Hand gekehrt. Doch Ruoff sieht das Problem nicht allein bei den Jugendlichen. Auch die zunehmende Zahl an Touristen sorge für mehr Müll in der Stadt. "das hat sich verlagert", meint Ruf. deshalb sei die Stadtreinigung nun auch samstags und sonntags unterwegs. 20 Kubik Müll – einen ganzen Container voll – sammelten seine Mitarbeiter wöchentlich ein. Wenn das Müllproblem weiter zunehme, müsse man über eine personelle Aufstockung nachdenken, meint Ruoff. Der Bauhof sei grundsätzlich an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Auch mehr Mülleimer in der Stadt würden das Problem nicht lösen. "Wir haben jede Menge Mülleimer. Wer die nicht findet, findet auch die doppelte Anzahl nicht." Für Ruoff sei die Sache aussichtslos.