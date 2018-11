Rottweil 34-Jährigen erwartet mehrjährige Haftstrafe

Den Schluss in der Beweisaufnahme bildete das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Charalabos Salabasidis. Dieser diagnostizierte eine seelische Abartigkeit in Form einer chronischen Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Er schilderte den 34-Jährigen als "klagsam" und "fordernd".

"Ein schräger Typ"

Der Somalier stelle sich gern als Opfer dar und gebe anderen die Schuld. Hinsichtlich seines Drogen- und Alkoholproblems zeige er keinerlei Einsicht. Zum Tatzeitpunkt habe er wohl gut 2,2 Promille Alkoholgehalt im Blut gehabt. In seinen Schilderungen wirke er oft konfus. Zudem habe sich der Angeklagte vom Mitbewohner schikaniert gefühlt. "Da hatte sich etwas aufgestaut", meinte der Sachverständige. Zudem sei der 34-Jährige nur in begrenztem Maß kritikfähig. Er könne sein Handeln deshalb auch nicht richtig reflektieren. "Salopp gesagt: Das ist ein schräger Typ".

17 Jahre Cannabis- und gut zehn Jahre Alkoholkonsum hätten Spuren hinterlassen. So gebe es kognitive Defizite, gepaart mit einem Aggressionsstau und Problemen mit dem Selbstwertgefühl. So habe er eine Art ängstliche Abwehrhaltung entwickelt. Gleichzeitig sei seine Einsichtsfähigkeit nicht eingeschränkt gewesen. Der 34-Jährige habe gewusst, dass er den Mitbewohner verletzt, habe aber ebenso bewusst von ihm abgelassen, obwohl es ein Leichtes gewesen wäre, ihn zu töten.

Bei der Tat müsse man von einem Ausnahmezustand aufgrund der emotionalien Labilität und der toxischen Beeinträchtigung ausgehen. Die Steuerungsfähigkeit sei eingeschränkt gewesen, damit könne er nur als vermindert schuldfähig angesehen werden.

Salabasidis gab auch seine Einschätzung zu einem Therapie-Erfolg ab. Das Risiko, dass er unter Alkoholeinfluss ähnliche Taten wieder begehe, sei groß. Der 34-Jährige könne sich ein Leben ohne Cannabis nicht vorstellen. "Ich bin skeptisch hinsichtlich der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt", meinte der Sachverständige. "Das wird vermutlich auch in zwei bis drei Jahren nichts", so die Prognose. Beteuerungen, er wolle von Alkohol und Drogen wegkommen, bezeichnete Salabasidis als "floskelhaft". Im Kopf sei der Angeklagte ganz woanders.

Staatsanwalt Markus Wagner rekapitulierte die drei vorgeworfenen Taten: das Randalieren in der Unterkunft mit Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, den Angriff auf den Mitbewohner und eine Beleidigung in der JVA. Im Prozess habe man einen guten Einblick in die Welt der Asylunterkunft bekommen und ihrer – zumindest in diesem Fall – problematischen Bewohner bekommen. Die Tatvorwürfe hätten sich bestätigt, wenn auch ein Tötungsvorsatz – trotz der "mindestens 18 brutalen Schläge" – wohl nicht vorhanden gewesen sei, so Wagner.

Stattdessen gehe er von einer gefährlichen Körperverletzung aus. "Wir befinden uns dennoch im absoluten Grenzbereich zum Tötungsdelikt", stellte er klar und plädierte für eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und einem Monat. Der Angeklagte habe zwei Gesichter, das des aggressiven, brutalen Trinkers, und das des fleißigen Arbeiters mit Perspektive.

Letztere habe er durch die Tat schon verloren, gab Verteidiger Rüdiger Mack zu Bedenken. Die Taten hätten sich zwar bestätigt, doch Mack hinterfragte die Rolle des Geschädigten bei diesem Konflikt kritisch. "Er ist nicht das Unschuldslamm, das er vorgibt zu sein. Er hat es faustdick hinter den Ohren." Erschwerend zur Verfassung des Angeklagten und den Erfahrungen im Heimatland komme die "außergewöhnliche Wohnsituation", die selbst "normale" Menschen an den Rand der Belastbarkeit bringe. Mack plädierte für eine Gesamtfreiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren.

Das Urteil soll am 15. November, 14 Uhr, gesprochen werden.