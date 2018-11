Rottweil 30 000 Euro – und was nun?

Geplant ist laut Stadtverwaltung "Bewusstseinsbildung und Akzeptanz durch die direkte Ansprache von Jugendlichen". Dafür soll ein Streetworker über einen externen Dienstleister im Werksvertragsverhältnis beschäftigt werden. Vielen Stadträten war das zu wenig an handfester Information. Hermann Breucha (FWV) betonte, dass man sich bei diesem wichtigen Thema für die Wohn- und Stadtqualität klar darüber werden müsse, wo man überhaupt hin wolle, wo die Prioritäten liegen. Auch Arved Sassnick (SPD) wunderte sich, dass noch keine konkreten Projekte benannt werden. Handlungsbedarf sei gegeben: "Die Leute am Bockshof können ein Lied davon singen", so Sassnick. Vandalismus und Lärm seien ein aktuelles Thema, bekräftigte Hubert Nowack (Grüne), der einen "patrouillierenden Nachtwächter" – passend zur historischen Stadt – zur Sprache brachte.

Bürgermeister Christian Ruf spielte den Ball an die Stadträte zurück. "Unsere Aufgabe ist es, Fördergelder an Land zu ziehen". Wie diese in diesem Fall genutzt werden, "das liegt zu 100 Prozent in ihrem Kompetenzbereich", erklärte er. Was die personelle Besetzung für das Projekt über den externen Dienstleister angehe, so sei ein sozialpädagogisches Profil mit Blick auf die beabsichtigte direkte Ansprache der Jugendlichen von Vorteil. Auch das Kinder- und Jugendreferat könnte eingebunden werden.

Die Freigabe für das Projekt wurde erteilt – über die Umsetzung wird nun noch zu sprechen sein.