Annabell Bauer, Jannek Bertsch, Anisa Kim Bornfleth, Christian Bossauer, Paul Endesfelder, Lea Esslinger, Cécile Gande, Nicole Gelerot, Mathias Jedig, Kristina Knaak, Andreas Kolm, Mara Krampitz, Alina Kremer, Jessika Lan, Albert Meling, Nico Rocks, Maik Schneider, Samira Springmann, Silas Voigt, Kim von Au, Tim Weber und David Wirt wurden an Himmelfahrt in der Predigerkirche in Rottweil durch Pfarrerin Annegret Künstel konfirmiert. Sie hatten seit September am Konfirmandenunterricht teilgenommen und sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Foto: Buschmann