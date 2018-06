Rottweil 2028 Sonnenblumen für Landesgartenschau

Der städtische Betriebshof beginnt am heutigen Donnerstag mit den Vorbereitungen beim Info-Punkt auf dem Besucherhügel und pflanzt bereits einen Teil der Blumen. Am Freitag sind dann ab 10 Uhr die Besucher des Testturms und Bürger eingeladen, sich an der Pflanzaktion zu beteiligen. Bürgermeister Christian Ruf wird ab 11.30 Uhr vor Ort sein und eine Sonnenblume pflanzen. "Wir freuen uns über jeden Helfer. Die Veranstaltung wird sich sicherlich über die Mittagszeit hinweg erstrecken, so dass gerne auch noch Teilnehmer in der Mittagspause dazustoßen können", sagt André Lomsky vom Stadtmarketing, der die Idee zu der Aktion hatte. Das Ende der Pflanzaktion ist gegen 14 Uhr geplant.