Rottweil 20 000 Söldner belagern Rottweil

Die Führung "Arae Flaviae – eine Stadt wie Rom" ist eine spannende Spurensuche nach den Relikten der antiken Stadt durch Rottweil-Altstadt. Beginn ist am Samstag, 23. Juni, um 14.30 Uhr. Wo wurden die Funde aus dem Dominikanermuseum ausgegraben? Wie sah die römische Stadt aus? Der Weg führt zu Bädern, Militärlagern, dem Forum, dem Theater und Handwerkerhäusern. Zudem wird auch ein Blick "unter Tage" geworfen, an einen sonst nicht öffentlich zugänglichen Ort. Treffpunkt ist am Legionsbad, an der Ecke Königstraße und Hölderstraße. Kinder können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Die Führungen finden bei jedem Wetter statt. Die Kosten je Führung beträgt für Erwachsene sechs Euro und für Kinder drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.