Rottweil 14-Jähriger wird von Auto angefahren

Gegen 7.45 Uhr fuhr ein Skoda auf der Stadionstraße in Richtung Königstraße. Auf Höhe der Bushaltestelle beim Lidl überquerte von rechts plötzich der Junge die Fahrbahn. Er war von zwei parkenden Autos verdeckt und für die 54-jährige Autofahrerin erst sehr spät zu sehen. Die Frau erfasste den 14-Jährigen frontal. Der Schüler prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel danach vor dem Skoda zu Boden. Dabei verletzte er sich.

Ein Rettungsteam vom DRK brachte den Jungen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Die erlittenen Verletzungen zeigten sich nach einer ersten Untersuchung als nicht so gravierend. Er blieb zur weiteren Beobachtug aber in der Klinik. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.