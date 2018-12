Rottweil 1300 Vögel im besten Licht

Rottweil (kw). Vogelgezwitscher ist in der Rottweiler Stadthalle in der Regel nur dann zu hören, wenn der einheimische Verein für Vogelzucht und Vogelschutz Kanaria die Landesverbandsmeisterschaft durchführt und die damit verbundene Vogelschau veranstaltet. Heuer war es die 60. Verbandsmeisterschaft des Landesverbands Schwarzwald, einer der vier Verbände in Baden-Württemberg.

Mehr als 1300 Exemplare waren bei der großen Vogelschau zu sehen. Aus vielerlei Ländern stammten die Arten. Heimische wie exotische Tiere gab es zu bestaunen. Damit verbunden war zudem eine Börse.

Kanaria mit Veranstaltung zufrieden