Rottweil 1200 gefiederte Schönheiten dabei

Bei Mischlingen zwischen einem Kanarien- und einem Wildvogel müssen Farbe und Form auf beide Elternvögel rückschließen lassen. Und darüber hinaus gibt es auch noch Mutationen, die abweichende Farben zeigen. "Die haben in der Natur aufgrund des schwächeren Tarnungseffektes keine Überlebenschance", erläuterte Erwin Allseits.

Unter den Züchtern gibt es verschiedene Meinungen: die einen lehnen Mutationen ab, andere halten sie für eine Bereicherung.

Die Sieger in den einzelnen Kategorien können bei Interesse an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen, die traditionell Anfang Januar in Bad Salzuflen stattfindet. Ob die in wenigen Wochen tatsächlich stattfinden kann, ist allerdings seit wenigen Tagen völlig unklar.

"Bad Salzuflen liegt nur rund 50 Kilometer von der holländischen Grenze entfernt – und da ist vor wenigen Tagen die Vogelgrippe gemeldet worden", so Oliver Zeller. So rechnet er nicht damit, dass die Deutsche Meisterschaft unter diesen Vorzeichen stattfinden kann.

Doch in Rottweil sahen sich zahlreiche Vogelfreunde die ausgestellten Vögel an und zeigten auch bei sehr schlechtem wetter am Sonntag – oder gerade deswegen – großes Interesse.