Rottenburgs Partnerstadt: Bürgerreise nach Yalova bietet besondere Einblicke

1 Yalova ist eine weltoffene Küstenstadt mit mehr als 150.000 Einwohnern. Foto: Bülent Aydemir

„Nicht nur Brücken verbinden Kontinente“ – Unter diesem Motto unternehmen interessierte Rottenburger vom 15. bis 21. Mai eine Bürgerreise in die Partnerstadt Yalova und nach Istanbul.









Organisator der Reise ist der Städtepartnerschaftsverein Rottenburg am Neckar-Yalova. In seiner Einladung schreibt der Verein „Unsere Partnerstadt Yalova ist eine weltoffene Küstenstadt mit über 150.000 Einwohnern in der Nord-Westtürkei, am südöstlichen Teil des Marmarameers, circa 24 (44 Kilometer) Seemeilen von Istanbul entfernt. Gegen Norden grenzt die Stadt an das Marmarameer und im Süden grenzt das Samanli Gebirge an.“