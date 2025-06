Rottenburger vor Gericht: Wie sein Jobcenter-Betrug aufgeflogen ist

1 Auf einem Display in einem Jobcenter werden Onlineangebote rund um das Bürgergeld abgerufen. Ein Mann aus Rottenburg hat zu viel Geld kassiert und muss sich deshalb vor Gericht verantworten. (Symbolfoto) Foto: Jens Kalaene/dpa Rund 1000 Euro hat ein 60-Jähriger zu viel an Sozialleistungen erhalten. Seine ehemalige Sachbearbeiterin sagt im Prozess aus.







Der 60-jährige Angeklagte – ein Kunde beim Jobcenter im Kreis Tübingen– möchte sich am Amtsgericht Rottenburg rausreden. Grund des Prozesses ist ein Minijob, den er dem Jobcenter nicht auf Anhieb gemeldet haben soll. Jetzt ist er wegen Betrugs angeklagt. Trotz seines neuen Jobs hat er in rund drei Monaten noch rund 1000 Euro zu viel an Leistungen erhalten. Vor Gericht erklärt der Mann: „Ich dachte der Arbeitgeber muss dem Jobcenter Bescheid sagen.“ Tatsächlich ist die Meldung aber seine eigene Pflicht. Erst nach eineinhalb Monaten sei er mit einer Lohnabrechnung seines neuen Minijobs zum Jobcenter gegangen.