Rottenburger verletzt Polizisten schwer: Schon Monate vorher rast er mit Auto in Passanten

Schon Monate vorher rast er mit Auto in Passanten

1 In der Rottenburger Innenstadt soll ein am Landgericht angeklagter Mann schon im Mai 2023 durch aggressives Verhalten aufgefallen sein. Foto: Daniel Begemann

Schon bevor er im September zwei Polizisten am Tübinger Hauptbahnhof schwer verletze, ist der 33-jährige Rottenburger als aggressiv aufgefallen. Über einen Vorfall in Rottenburg berichten Zeugen im Polizistenprozess am Landgericht.









Link kopiert



Aktuell verantwortet sich der 33-jährige Mann aus Rottenburg wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem Berufungsprozess am Tübinger Landgericht. Er hatte im September vergangenen Jahres einen Polizisten gebissen, ein weiterer Beamte wurde schwer am verletzt, als er den Angeklagten auf den Bahnschienen nahe des Tübinger Hauptbahnhofs überwältigte. Beide Polizeibeamte mussten nach dem Einsatz notoperiert werden.