Rottenburger Verein berichtet: Ebola-Fälle soll es auch in Malawi geben

Die Malawi Freunde helfen dort, wo Menschen von weniger als drei Dollar am Tag leben. Jetzt erreicht sie eine schlechte Nachricht: Auch in Malawi soll es Ebola-Fälle geben.
Zuletzt hatte Cholera in Chilumba, einem kleinen Ort am Ufer des Malawisees, gewütet. Die Menschen äußerten ihren Wunsch nach einer Toilettenanlage für die Fischer am See. Mit ihr sollte die durch Bakterien verursachte schwere Magen-Darm-Infektion bekämpft werden. Kooperationspartner für dieses und ähnliche Anliegen sind für die Dorfbewohner die Malawi Freunde Rottenburg. Seit 2017 hat der Verein unter der Leitung von Holger Keppel, der bis 2011 Baubürgermeister in Rottenburg war, mehr als 70 Projekte in dem Dorf umgesetzt – rund 1,1 Millionen Euro wurden mit Hilfe von Spenden investiert. Vor Ort helfen zwei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bei der Umsetzung der Entwicklungshilfe. Auch Holger Keppel reist immer wieder in das Land im Südosten Afrikas, um die Projekte vor Ort zu begleiten.