Rottenburger Tafelladen Angebot ist wichtiger denn je

Am Freitag war der letzte Verkaufstag des Lebensmittelversorgers: "Wir möchten unseren Mitarbeitern so eine Mini-Quarantäne ermöglichen, damit sie Weihnachten im engsten Familienkreis feiern können", sagt Jörg Stein, Diakon und von den Kirchengemeinden zuständig für die Martinustafel am Dom. Der Heilige Martinus ist nicht nur Patron der Diözese und der Domgemeinde, sondern in der Rottenburger Tafel wird ganz im Sinne des Heiligen Martin gehandelt. Denn viele Bürger spenden Lebensmittel oder auch Geld, gerade in der Weihnachtszeit.

Man denkt an all jene, denen es nicht so gut geht, etwa die Mutter, die ohne die Tafel mehr oder weniger aufgeschmissen wäre und sich nun am letzten Verkaufstag vor dem fest noch einmal mit frischen und haltbaren Lebensmitteln versorgen kann. So erzählte eine junge Muslima, dass sie fünf Kinder zu versorgen hat. Sie ist seit zwei Jahren Kundin im Tafelladen und sagt: "Bei der Tafel wird mir sehr geholfen" – wenn sie geschlossen ist, und dies bis zum 7. Januar, wird sie bei den günstigen Lebensmitteldiscountern einkaufen.

Diese spendeten vor Weihnachten an die Tafeln, einige sogar Geldsummen, aber beispielsweise auch die Volksbank spendete an die Martinustafel. "Dies tut der Tafel richtig gut", sagt Diakon Stein. Mit dieser Summe würden Luftreinigungsgeräte angeschafft, um die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden in der Corona-Zeit zu gewährleisten. Doch viele Discounter unterstützen die Tafel auch mit kostenloser Ware, welche die Fahrer der Tafel dann abholen können. So beispielsweise im großen Zentrallager von Rewe. Ihre Lebensmittel erhält die Tafel auf Spendenbasis von Rewe, Edeka, Lidl und Aldi sowie vom Großmarkt und dem Gemüsehof Rapp. Auch Bäckereien in Rottenburg spenden der Tafel Brot und Wecken, und das Hirscher-Haus des Priesterseminars spendet Lebensmittel. Die Kolpingfamilie unterstützt die Tafel mit einem Mehlabonnement bei der Bronnmühle, über welches die Tafel monatlich rund 100 Kilogramm Mehl erhält. Zudem gibt es Spendenboxen in vielen Kirchen, hier können Lebensmittel für die Tafelkunden eingelegt werden. "Wir sind auf finanzielle Spenden sowie auf Lebensmittelspenden angewiesen", sagt Stein.

Mitarbeiter brauchen Pause

Das Jahr 2020 resümiert der Diakon, sei sehr anstrengend gewesen: "Unsere Mitarbeiter brauchen jetzt erst einmal dringend eine Pause." So wurde ein Corona-Konzept für den Tafelladen am Dom entwickelt. Vor der Tafel stehen während der Öffnungszeiten Sicherheitshütchen im gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand. Dann geht es in den Warteraum, in dem sich nur zwei Personen gleichzeitig aufhalten dürfen. Im Verkaufsraum nebenan dürfen es dann nur drei Kunden sein. Hinter großen Plexiglasscheiben wartet dann die Ware auf die Kunden. Groß gefeilscht werden darf hier nicht, alles muss zügig gehen. Die Kunden dürfen an ihren Einkaufstagen nur im Zeitfenster einer halben Stunde einkaufen – im Laden dann geht es schnell. 400 Haushalte mit insgesamt rund 2000 Personen kaufen derzeit im Tafelladen ein.

Die Mitarbeiter sind in festen Teams organisiert, es darf nicht mehr in ein anderes Team gewechselt werden, auch aushilfsweise nicht. Jeder Mitarbeiter arbeitet einmal pro Woche in seinem festen Team und an einem bestimmten Wochentag. "Der Grund für diese Maßnahme ist, dass sich keine Infektionsketten bilden sollen", erklärt Diakon Stein. Auch dürfen Mitarbeiter über 75 Jahren nicht mehr mitarbeiten, da erwiesenermaßen in diesem Alter die Mortalitätsrate bei einer Corona-Infektion sprunghaft ansteigt. "Wir wollen unsre Mitarbeiter diesem Risiko nicht aussetzen", betont Stein.

Die Maßnahme treffe einige Mitarbeiter hart, auch und gerade weil die Tafel für Mitarbeiter und Kunden nicht zuletzt ein sozialer Treffpunkt ist.

Am letzten Öffnungstag vor der Weihnachtspause nun durften die Kunden doppelt so viel einkaufen wie normalerweise. Dies sollte ein kleiner Ausgleich dafür sein, dass die Tafel nun geschlossen hat. Eine 62-jährige arbeitslose Frau bringt es folgendermaßen auf den Punkt: "Ohne die Tafel wäre ich aufgeschmissen, da ich jeden Cent umdrehen muss."