Rottenburger Start-up kommt gut an: Gemüse direkt vom Feld – jetzt kann geerntet werden

Im Selbsterntegarten „Zur Wilden Möhre“ am Rand Rottenburgs machten die Abonnenten den Ernteführerschein. Alles wächst und gedeiht, aber die Erdflöhe haben Spuren hinterlassen.
Viele Leute haben einen Einkaufskorb mitgebracht, andere etwas zu Essen, zum Beispiel Hummus oder einen Salat. Günter Hebäcker aus dem Rottenburger Ortsteil Weiler hat ein Glas Honig von seinen eigenen Bienen dabei. Der 75-Jährige überreicht es Mia Wilkinson und Simon Hofmeister, den Gründern des neuen Selbsterntegartens „Zur Wilden Möhre“. Und wünscht Ihnen viel Glück bei ihrem Unternehmen.