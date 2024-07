Rottenburger Sommernachtsklassik: Camerata Europeana spielt klassische Musik unter dem Motto „Italien“

1 Das Orchester Camerata Europeana spielt bei der Sommernachtsklassik in Rottenburg. Foto: Beyer

Bei der 22. Rottenburger Sommernachtsklassik sorgte am Samstag die „Camerata Europeana“ für eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der die vielen Besucher alle Sitzgelegenheiten auf dem Marktplatz vor dem Dom in Anspruch nahmen.









Schon die „Jazz Open Air“ mit Götz Alsmann und der SWR-Big-Band wurde am Freitag bestens aufgenommen, so dass bis 23 Uhr gespielt wurde. Das Highlight aber dürfte die Sommernachtsklassik am Samstag gewesen sein, bei der wie zuvor das Restaurant Primavera, die Marinekameradschaft Rottenburg und der Caterer Esquisito vor dem Konzert und in den Pausen für die Bewirtung sorgten. Da es leider immer wieder regnete, waren die Konzertgäste froh, entsprechende Capes erwerben zu können.